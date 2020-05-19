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Haberler Gündem 19 Mayıs kutlamalarına özel konsept

kutlamalarına özel konsept

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bu yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerde yaşanacak. Gençlik ve ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'de düzenlenen törene katılımıyla başlayacak olan 19 Mayıs etkinliklerinde, bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir konsept uygulanacak.

19 Mayıs kutlamalarına özel konsept
Giriş Tarihi: 19.5.2020

ERDOĞAN BAĞLANACAK
Başkan Erdoğan ise saat 14'te Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte gençler ve sporcularla video konferans yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. "Kahramanlara Mektup" yarışması sonuçları da Youtube'da canlı olarak açıklanacak.

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI
19 Mayıs'ta, saat 19.19'da ise Türkiye genelindeki bütün stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarından İstiklal Marşı okunacak. Yurt genelindeki stadyumların bazılarında Milli sporcular bazılarında da hoparlörler aracılığıyla İstiklal Marşı stadyumların bulunduğu bütün şehirlerde yankılanacak. Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da Boğaz Köprüsü'nde Hız denemesi ve 45 dakikalık Panoramik İstanbul Gösterisi yaparak bu coşkuya eşlik edecekler.

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