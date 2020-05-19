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Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Asla vazgeçmeyin

Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" dedi.

Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Asla vazgeçmeyin

19.05.2020, 22:12

Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.

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