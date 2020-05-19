Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.
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Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var! pic.twitter.com/etxoQ8Pi6i
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Asla vazgeçmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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