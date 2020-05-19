Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kandil Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/WzeFOl8An0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020

Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Asla vazgeçmeyin