Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kandil Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: Asla vazgeçmeyin
Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/WzeFOl8An0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
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