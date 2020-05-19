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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

'dan mesajı

, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

19.05.2020, 23:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kandil Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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