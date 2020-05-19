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Haberler Gündem Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüs nedeniyle soruşturma açılıyor

'ne nedeniyle soruşturma açılıyor

Bir çok ülke 'nün (), ve arasında 300.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüs nedeniyle soruşturma açılıyor

19.05.2020, 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,16:03

Birçok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), ABD ve Çin arasında 300 binden fazla insanı öldüren corona virüsün uluslararası tepkisini nasıl yönettiğine dair bağımsız bir soruşturma başlatmayı kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin'i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nü de "Çin merkezli" davranmakla eleştirmişti.

DHA
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