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Girit açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; Akdeniz'de sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.