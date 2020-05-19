Hafter’in kalesi düştü

Libya ordusu, son 48 saatte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği toplam 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etmişti. Darbeci Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı. Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Hafter güçlerinin Vatiyye'yi kullanarak elde ettiği üstünlüğü ortadan kaldırdı. Ancak VatiyyeÜssü, çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle stratejik önemini koruyor.



SİVİL UÇUŞ YAPILMAYAN TEK ÜS OLARAK BİLİNİYOR

1942'DE açılan Vatiyye, Mitiga Havalimanı'ndan sonra en önemli hava üssü kabul ediliyor. Vatiyye ayrıca Libya'da sivil uçuşların yapılmadığı tek üs olarak biliniyor. Ağustos 2014'te Hafter'in kontrolüne geçen Vatiyye 6 yıldır "Batı operasyonları komuta merkezi" olarak kullanıyordu.