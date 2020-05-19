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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı mesajı

'tan 1 milyon yazılımcı mesajı

, 19 Mayıs nedeniyle gençlere mesaj gönderdi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika. Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı mesajı

19.05.2020, 23:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

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