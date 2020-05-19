Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! 👏🏻



Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz. #1MilyonYazılımcı #19Mayıs1919 https://t.co/6QuE3fdNwl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020