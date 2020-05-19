Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.
Gençler, mutluluğunuzu görmek harika! 👏🏻— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020
Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekâlarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz. #1MilyonYazılımcı #19Mayıs1919 https://t.co/6QuE3fdNwl
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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