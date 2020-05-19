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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı dolayısı ile Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

19.05.2020, 16:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:

Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi'nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah'ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.

Selam ve dua ile. #KadirGecesi

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