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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kadir Gecesi dolayısı ile Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur." dedi.