Korsan vekil ticaretine Bahçeli’den sert tepki

Mesajında CHP'nin yeni partilerle ilgili vekil ticareti tekliflerine tepki gösteren Bahçeli, "Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür" dedi.

KÖHNE MASALARDA KURULMADI

19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının karılıp temellerinin atıldığını vurgulayan Bahçeli, mesajına şöyle devam etti: Tarihin hiçbir döne

minde boyunduruk altına girmemiş aziz milletimiz, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçalamıştır. Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır. Türk vatanı kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır. Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigehban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir. Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür."