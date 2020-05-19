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Libya ordusu iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardığını açıkladı

Libya ordusu, stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyindeki iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı. Libya'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

19.05.2020, 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,12:22











