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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Marşı çağrısı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '19.19’da, 1919 ruhuyla tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 1919’un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Marşı çağrısı!

19.05.2020, 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,16:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

19.19'DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin. pic.twitter.com/KlLnkOJg2o

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