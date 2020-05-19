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Haberler Gündem Son dakika: Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu

Son dakika: Tüm Türkiye'de okundu

Son dakika... 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerinden 'nı okuyarak bayram coşkusunu yaşadı.

Son dakika: Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu

19.05.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,19:52

Başkan Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşını okumaya davet ediyoruz" demişti.

TÜM YURTTA BAYRAM COŞKUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

"19.19'DA 1919 RUHUYLA TÜM SESLER BİRLEŞİYORUZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "19.19'DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullandı.

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