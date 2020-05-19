Soylu, Jandarma Harekat Merkezi’nde brifing aldı

içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Harekat Merkezi'nde faaliyetlerle ilgili brifing aldı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekat Merkezi'nde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
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