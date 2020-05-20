Bakan Kurum açıkladı! TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu?

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarının çekileceğini belirten Kurum, "Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" dedi.

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AA