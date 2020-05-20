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Haberler Gündem Bakan Kurum açıkladı! TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu?

açıkladı! 'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu?

Son dakika haberi... Murat Kurum, 'nin ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Bakan Kurum açıkladı! TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu?

20.05.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,12:03

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarının çekileceğini belirten Kurum, "Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

AA

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