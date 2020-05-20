Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Atama Töreninde önemli açıklamalar

Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans ile katıldı. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den bilgi aldıktan sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, adaletin önemine vurgu yaptı, "Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir. Ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar birer zulüm aracına dönüşebilir." dedi.

Erdoğan, "Evlatlarınıza bırakacağınız en önemli miras, tertemiz bir isim olacaktır. Çok para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret peşinde olan varsa o da yanlışı mesleği seçmiştir." diye konuştu.

DÖNEM BİRİNCİSİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Erdoğan, kura sırasında dönem birincisini tebrik ederek dönem birincisinin istediği yere atanması gerektiği görüşünü bildirdi. Bakan Gül ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak, bu öneri için "Çalışalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın kura töreninin hayırlı olmasının diliyorum. Bugün 1379 hakim ve savcımıza meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan "adalet mülkün temelidir" sözü daima sizlerin rehberi olmalı. Vasat bir kanunla bir hakim ve savcılar adaleti temsil edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcılar elinde en mükemmel kanunlar bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalete güvenmediği toplumda ne huzur korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir.

"VİCDANINIZI VE İMZANIZI HİÇBİR GÜCÜN EMRİNE VERMEYİN"

Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde maalesef bu sıkıntıları yaşadı. Kimi zaman darbe, kimi zaman FETÖ gibi örgütlerin etkisi altına giren adalet sistemimiz epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bu yüzden sizden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. İçinizde çok fazla para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret arayan da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir.

"MECLİS'İN YENİ YASAMA DÖNEMİNDE YENİ REFORM PAKETLERİ"

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Anayasa'ya, kanunlara ve vicdanınıza göre verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz bulunmasın. Kamuoyuna açıkladığımız yargı reformu stratejisi çerçevesinde ülkemizdeki standartları yükseltmenin de gayreti içindeyiz. Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız.

BAKAN GÜL DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları:

Sizler bugün Cumhurbaşkanımızın desteği ile artık fiziki ortamı yetersiz adliyelere gitmeyeceksiniz. Adaletin adına yakışır güzellikte mekanlar beklemektedir sizi ama adalet hizmetinin kalitesini belirleyecek olanlar ne olursa olsun sizlersiniz. Bugün siz milletin emanetini devralıyorsunuz. Genç arkadaşlarım, adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir. Adaleti en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.