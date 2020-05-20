Büyük yürüyüşün 101. yıldönümü

Milli Mücadelenin miladı olarak tarihe geçen 19 Mayıs 1929 tarihi ise simgeleştirilerek dün 19.19'da tüm Türkiye'de evlerin balkonlarından istiklal Marşı okundu. 83 milyon bir kez daha İstiklal Marşı'yla kenetlenerek tüm dünyaya tek yürek olduğunu gösterdi. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Ziyarette, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu ve maske takıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

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AYNI RUH VE COŞKUYLA

Törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere "Pandemi" notu düşen Kasapoğlu, "Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu koru-maktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hür-metle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.





SOYER'DEN ŞORTLU KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde verdiği bir görüntü çok konuşuldu. Soyer, kutlamalara saat 07.00'de bisikletiyle geldiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak başladı. Soyer'in anıt önünde şortla saygı duruşunda bulunup çiçek koyması vatandaşlar tarafından yadırgandı. Buradan bisikletle Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na giden Soyer, sabah şortla gittiği Atatürk Heykeli'ne saatler sonra CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen tören için de geldi. Ancak, Soyer'in etkinliğe bu defa takım elbiseyle gelmesi dikkat çekti.

Ankara’da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı