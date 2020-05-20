İntikamın altından rüşvet çıktı

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu'nun eşi Taner Gündoğdu'nun yıkımların durdurulması için bağış adı altında işletmecilerden 200 bin lira rüşvet aldığı ortaya çıktı.

TANIMIYORUM DEMİŞTİ

Hem beach clubları yıkılan hem de darp edilen işletmeciler, "Sözünde durmadın aldıklarını geri ver, bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu' yazılı pankart açarak rüşvet skandalını dillendirirken Başkan Deniz Atabay ise rüşvet aldığı ileri sürülen belediye başkan yardımcısının eşini tanımadığını söyledi. Atabay'ın 'tanımıyorum' dediği Taner Gündoğdu ile yan yana çekilmiş fotoğrafları çıktı. Başkan Atabay ruhsatını hukuksuz olarak iptal ettiği ve bu nedenle 1.5 milyon lira tazminata mahkum olduğu işadamı Ahmet Orak'a misilleme yapmış mülkiyeti işadamı Orak'a ait alandaki yapıları kıyı şeridini ihlal edildiği gerekçesiyle yıktırmıştı.





YIKIMLARDA USULSÜZLÜK

Didim Belediyesi'nin kıyı şeridinde bulunan işadamı Ahmet Orak'a ait yapı ile 10 beach clubın yıkımlarını yasadışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne kıyı şeridindeki yapılarla ilgili görüş almak için başvurduğu gün Didim Belediyesi'nin yıkımları yapması yapılan usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

Başkan Atabay'ın (soldan üçüncü) tanımadığını söylediği belediye başkan yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu'nun kocası Tamer Gündoğdu (sağda )ile yan yana fotoğrafı çıktı.

11 İŞLETMEYİ USULSÜZ YIKTI

CHP'li belediye ayrıca, Akbük Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki kıyı şeridindeki 11 beach clubdan 10'u da yıkarak büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştı. Yıkım esnasında eşyalarını kurtarmak isteyen işletme sahipleri zabıta ekipleri tarafından acımasızca darp edildiler.



BAĞIŞ DEDİLER PARA VERDİK

Yeni Asır'a konuşan işletmeci Mehmet Tuğrul Bilikser, "İşletmemizin yapı kayıt belgesi ve tüm izinleri olmasına rağmen 2019'da bir yıkım girişiminde bulunulmuştu. Yaptığımız başvuru sonucu Aydın İdare Mahkemesi yıkımla ilgili yürütmeyi durdurdu. Bu süreçte belediye işletmelerimizin bazı bölümlerini yıkmıştı. Hep birlikte Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile görüştük. Bu görüşmeden bir hafta sonra Tamer Gündoğdu yanımıza geldi. Bize, 'Belediyeye 200 bin lira bağış yaparsanız sıkıntıyı çözeriz' dedi.



'ULAŞAMADIK'

Daha sonra belediye başkan yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu'nun kocası olduğunu öğrendiğimiz Tamer Gündoğdu'ya bağış adı altında 6 kişi 200 bin lira verdik. Parayı alan Gündoğdu'ya daha sonra ulaşamadık" dedi.

NADİR UYSAL

İntikam yetmedi darp da ettirdi

Şaibeli yıkım