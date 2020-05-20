Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020

AA