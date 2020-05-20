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Haberler Gündem Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

'ın Metina bölgesinde 4 'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 'lı 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

20.05.2020, 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,10:04

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

AA

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