Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
AA
Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.