İzmir’e kısmi maske zorunluluğu getirildi

İzmir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede ana arter ve geçiş güzergahı olan kalabalık cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm ilçelerde Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak yoğunluk yaşanan bazı cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ve bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

MERT ALPDÜNDAR

Son dakika: İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi