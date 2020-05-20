Milyonluk makam aracı gündeme oturdu! Kemal Kılıçdaroğlu ne dediyse tersini yapıyor

İki gün önce; "Hükümet, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni makam aracı alındığı bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na alınan aracın markasının 4000 motor olan Audi A8 Long olduğu öğrenildi. Söz konusu aracın fiyatının 2 milyon lira olduğu ifade ediliyor.



KILIÇDAROĞLU: "HÜKÜMET, MAKAM ARACI SALTANATINA SON VERECEĞİNİ TAAHHÜT ETMELİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; Türkiye'nin ekonomik olarak geldiği noktanın "krizi" de aşarak "buhrana dönüştüğünü" iddia etmiş ve bu durumun aşılması için 16 maddelik "çözüm önerisi" açıkladı.





Kılıçdaroğlu; "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" iddiasında bulundu.

"ARABA SALTANATINA SON VERECEĞİM"

Kemal Kılıçdaroğlu; daha önce de, "Başbakan olduğumda Mercedes'e binmeyeceğim, araba saltanatına son vereceğim" demişti.

KENAN KIRAN / SABAH

CHP'li vekiller Anıtkabir ziyaretini unuttu! Kılıçdaroğlu dakikalarca bekledi

Soyer’den şortlu kutlama

GENAR'ın son seçim anketi açıklandı! İşte partilerin son oy oranları