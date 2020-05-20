Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu; 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587 can kaybı 4 bin 222 oldu.

"DAHA ÖZGÜR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.