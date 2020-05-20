Türkiye’nin 70 yıllık rüyası gerçek oldu

Türkiye'nin dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) altı türbinden ilki devreye alındı. Törene videokonferansla katılan Başkan Erdoğan, "Yapımına başladığımız 2008'den beri krediden inşaasına her aşamasında pek çok engel ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisden faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür. 18 yıldır laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği karşımızda duruyor. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyu bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek. Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. İlk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Ilısu Barajı yıl sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek.



EKONOMİYE 2.8 MİLYAR KATKI

Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. 18 yılda, 79 yılda yapılanların fazlası hizmet ürettik. Bitenlerin yanı sıra halen inşaası süren pek çok projemiz var.

BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ



Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.