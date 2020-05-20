Türkiye’nin korona aşısı 2021 baharına hazır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin aşı geliştirme konusunda yeterli altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde aşı geliştirme çalışmaları başarılı gidiyor. Her şey yolunda giderse Türkiye, korona virüs aşısını 2021'in bahar aylarında üretebilir. Çalışmaları 9-10 aşamalı olarak değerlendirirsek 3. aşamaya geldik. Yani çalışmalar artık hayvanlar üzerinde denenecek basamağa ulaştı" dedi. Aşı konusunda İngiltere ve ABD'nin öne çıktığını söyleyen Kara, "İngiltere'deki çalışmanın sonuçları Eylül-Ekim aylarında çıkar. ABD'deki bir çalışmada insanlar üzerinde başarılı sonuç alındı. ABD'de aşı Ocak-Şubat aylarında üretebilir" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK