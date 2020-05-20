Vefat sayısında önemli düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son korona virüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, dün 25 bin 382 test yapıldı ve bin 22 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 30'un altına düştü ve 28 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 318 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 112 bin 895 oldu. Bakan Koca, 19 Mayıs tarihine ait paylaştığı verilerle beraber şu mesajı verdi: "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."