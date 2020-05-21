İzmir'de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklar da babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
0-14 yaş grubu yeniden parklarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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