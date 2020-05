65 yaş üstüne memleket müjdesi

Bayramın çok dikkatli geçirilmesi gerektiğini ifade eden Koca, "Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir. Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak" dedi. 65 yaş üstü vatandaşlara müjde veren Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Onlara küçük bir müjdemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu'nda görüştük. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları iyi ise ilgili Kaymakamlıktan yanlarında bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından (bugün) itibaren söz konusu olacak. Gidildiği yerin sabit olması aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve gittiği yerde evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız" şeklinde konuştu.

YAYILIM HIZI DÜŞTÜ

Korona virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Yer yer halk sağlığı hekimlerimiz arasında da tartışılagelen hastalığın yayılım hızını gösteren bir katsayı var. Bugüne kadar ortalaması olan R değeriydi. Bugün itibarıyla R 0 veya R değeri 0,72 olduğunu söyleyebilirim. Her geçen gün oranın düştüğünü, giderek bulaşıcılık hızının azaldığını, sayıların düşmeye devam ettiğini gösteren bir oran" dedi.



İMTİHAN ANINDA MASKE ÇIKARILABİLİR

Bakan Koca, LGS ve YKS'ye ilişkin önlemlere ilişkin de, "Öğrencilerimizle ilgili Bilim Kurulu'nda birkaç defa görüşüldü. Bütün öğrencilerimiz sınavda maskeyle sırasına oturacak. Yani herkesin maskesiyle imtihana girecek ve sıraya oturması sağlanacak. Mesafe korunabiliyor ise o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor. Özellikle maskeli olacak fakat imtihan anında maskenin devam etmesi gerekmiyor, çıkarılabilir" dedi.



VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs tarihine ait korona virüs vaka ve vefat sayını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de dün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı düşmeye devam ederek 23 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat sayısı da 4 bin 222'yi buldu. Dün 1092 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 113.987 oldu. Bakan Koca, "Vaka sayımız, 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız bu " dedi.



'HİÇ CAN KAYBIMIZIN OLMADIĞI GÜNLER DE GELECEK'

"9 haftalık mücadelenin sonunda tek tek ama hep birlikte uyguladığımız tedbirlerin sonuçlarını alıyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti: "Çilesiz tedbir olmaz. Günlük hayatımızdan feda ederek yaptığımız mücadele pek çok insanın hayatında tehlikeyi önlemiştir. Düşüş başarı grafiğimizdir. Bu sayı binin altına düştüğünde nihai başarının işaret fişeği olacak. Hiç kaybımızın olmayacağı günlerin de geleceğini düşünüyoruz. Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Evden çıktığımızda riske karşı kontrolün elimizde olması için bize destek verin. Asansörden pazar yerine, metrodan işyerine, kuaförden banka veznesine her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak yapacaksınız."