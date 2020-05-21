‘Adalet mülkün temelidir sözü rehberiniz olsun’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne katıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün mesleğe kabulleri yapılan 1379 hakim ve savcımıza meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan "adalet mülkün temelidir" sözü daima sizlerin rehberi olmalı. Vasat bir kanunla bir hakim ve savcılar adaleti temsil edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcılar elinde en mükemmel kanunlar bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalete güvenmediği toplumda ne huzur korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir.

HİÇBİR GÜCÜN EMRİNE GİRMEYİN

Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde maalesef bu sıkıntıları yaşadı. Kimi zaman darbe, kimi zaman FETÖ gibi örgütlerin etkisi altına giren adalet sistemimiz epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bu yüzden sizden vicdanınızı ve imzanızı hiç kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. İçinizde çok fazla para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret arayan da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir.

YENİ REFORM PAKETLERİ HAZIR

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Anayasa'ya, kanunlara ve vicdanınıza göre verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Kamuoyuna açıkladığımız yargı reformu stratejisi çerçevesinde ülkemizdeki standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız.



'ADALETİN KALİTESİNİ SİZLER BELİRLEYECEKSİNİZ'

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şunları söyledi: "Sizler bugün Cumhurbaşkanımızın desteği ile artık fiziki ortamı yetersiz adliyelere gitmeyeceksiniz. Adaletin adına yakışır güzellikte mekanlar beklemektedir sizi ama adalet hizmetinin kalitesini belirleyecek olanlar ne olursa olsun sizlersiniz. Bugün siz milletin emanetini devralıyorsunuz. Genç arkadaşlarım, adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir. Adaleti en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."



ERDOĞAN'DAN ATAMA ÖNERİSİ

Başkan Erdoğan, kura sırasında dönem birincisini tebrik ederek bu kişinin istediği yere atanması gerektiği görüşünü bildirdi. Bakan Gül ise, Erdoğan'ın sözlerine karşılık olarak, "Bu öneri için çalışalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Atama Töreninde önemli açıklamalar