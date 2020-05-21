Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
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Başkan Erdoğan ve Filistin lideri Abbas'tan kritik temas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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