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Başkan Erdoğan ve lideri Abbas'tan kritik temas

Başkan Erdoğan ve Filistin lideri Abbas'tan kritik temas

21.05.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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