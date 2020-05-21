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Belediyesi’nden savunma

Bodrum Belediyesi’nden savunma
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasıyla ilgili Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 30 sayfalık savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi savunmalar tamamlandığında yürütmeyi durdurma kararını yeniden görüşecek.

ADEM ÜLKER

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