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Haberler Gündem Dündar kaçakları sonradan yaptı

Dündar kaçakları sonradan yaptı

Dündar kaçakları sonradan yaptı
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Gündoğ, Hazine arazisini işgal ederek havuz ve bahçe yapan Can Dündar'ın villayı usta sanatçı Gülriz Sururi'den satın aldığını, piyasa değeri 5 milyon olan villadaki kaçakların sonradan yapıldığını açıkladı. Bu iki villanın bugüne kadar defalarca işlemden geçtiğini söyleyen Gündoğ, "Her iki villa da eklentiler yapılarak büyütülmüş hazine arazisine girilmiş havuz ve bahçe yapılarak değerlerine değer katılmış. Özdil'in ve Dündar'ın villası CHP'li belediye başkanlarının görmezden gelmesiyle şu anki milyon dolarlık konumlarına ulaşmıştır" diye konuştu.

ADEM ÜLKER

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