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Dünyada en az vaka olan ordu

Dünyada en az vaka olan ordu TSK
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, korona virüs salgını ile mücadeleyle ilgili olarak, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi ordular vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda" dedi. Operasyon bölgelerinde korona virüse rastlanmadığını da belirten Akar, TSK'daki pozitif vaka sayısının ise 156 olduğunu açıkladı.

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