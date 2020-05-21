İdlib’de 12’nci ortak Türk-Rus devriyesi

İdlib'de Türk ve Rus askerlerinin katılımıyla ortak kara devriyesi icra edildi. Devriye ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.