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Haberler Gündem İdlib’de 12’nci ortak Türk-Rus devriyesi

’de 12’nci ortak Türk-Rus devriyesi

İdlib’de 12’nci ortak Türk-Rus devriyesi
Giriş Tarihi: 21.5.2020

İdlib'de Türk ve Rus askerlerinin katılımıyla ortak kara devriyesi icra edildi. Devriye ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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