Kızılay'dan koronavirüsle mücadele için sevindiren açıklama: İkinci dalga olursa yeterli immün plazma stoku var

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, Türk Kızılay'ının 7 Nisan'da ilk immün plazma bağışını aldığını hatırlatarak, o günden bugüne kadar yaklaşık 2 bin civarında iyileşen immün plazma bağışçısından plazmaların toplandığını söyledi. Güler, şu anda ellerinde ciddi anlamda immün plazma stoku olduğunu ve 18 bölge kan merkezinin hepsinin stoklamayla ilgili fiziki koşulları sağlayan odaları ya da dolapları olduğunu kaydetti. Dr. Güler, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin deposunda 200'e yakın immün plazmanın -25 derecenin altında uygun koşullarda stoklandığını belirtti.

'İKİNCİ DALGA OLURSA HAZIRLIKLIYIZ'

Bir bağışçının 400-450 mililitre kadar immün plazma bağışladığını belirten Dr. Güler, "Biz de bunu iki ürüne ayırıyoruz. Yani bir bağışçı bir seferde bağış yaptığı zaman iki hastaya şifa olmuş oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın da yayınlamış olduğu rehbere göre bir bağışçı 1 ay içerisinde iyileştikten sonra 3 kez bağış yapabiliyor. 1 bağışçıdan immün plazma toplayarak 6 tane hastamıza gönderebiliyoruz. Hala hastanelere immün plazma tedariki devam ediyor. Ama ilk dönemlerdeki gibi değil. Yoğun bakımda olan entübe olan hasta sayılarımız da azalıyor. Durum da iyiye doğru gidiyor gibi görünüyor. Ama iyileşenlerin oranları da bu ölçüde artıyor. Biz alımlara devam ediyoruz. Belli bir stok seviyesine zaten ulaştık. Eğer güz döneminde tekrar ikinci dalga olursa bu sefer hazırlıklıyız. Elimizde stoklu şekilde ihtiyaçları istenildiği anda karşılayabilecek düzeydeyiz. İlk başlarda talep olmasına rağmen iyileşenleri beklediğimiz için ilk 1-2 hafta taleplere birebir karşılık vermekte sıkıntı yaşamıştık. Şu anda elimizde ciddi anlamda stok oluştu" dedi.

'5 BİNE YAKIN RANDEVU OLUŞTURULDU'

Dr. Güler, iyileşen hastaların İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla arandığını, uygun olan bağışçılara randevu verilmek üzere Kızılay'a listelerin geldiğini ve randevu listelerinin oluşturulduğunu aktardı. Şu ana kadar immün plazma bağışı için iyileşen 15 binin üstünde hastanın arandığını ve bunun 5 bine yakınıyla randevu oluşturulduğunu belirten Dr. Güler, "Bağışçı olabilmek için pozitifliği olan kişi iyileştikten sonra 2 negatif testinin ardından semptomları geçtikten sonra bağışçı olabiliyor. Ancak negatifliklerinden birinin son 48 saat içerisinde olması gerekiyor. 2 negatif test sonucunun ardından 28 gün geçtikten sonra plazma bağışlayabiliyor. Biz artık randevularımızı elimizde stok da oluştuğu için 28 güne göre vermeye başladık. Şu anda immün plazma konusunda işler gayet düzgün gidiyor" diye konuştu.

'REHAVETE KAPILMADAN TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dr. Güler, immün plazmaların uygun koşullarda 3 yıla kadar saklanabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İmmün plazmayı aferez cihazlarıyla alıyoruz. 18 bölge kan merkezimizin hepsinin stoklamayla ilgili fiziki koşulları sağlayan odaları ya da dolapları var. İmmün plazma da -25 derecenin altında taze donmuş plazmayla aynı koşullarda saklanıyor. 18 bölge kan merkezinde şu anda dağıtılmış şekliyle stokta plazma mevcut. İhtiyaç olduğu zaman hastanelere gönderimini yapıyoruz. İhtiyaç olup da bulunmama ihtimali artık yok. Şu anda ikinci dalga olursa yeterli stok var; ama rehavete kapılmamak lazım.1-2 aylık süre diliminde alabiliyoruz. Dolayısıyla zaman geçtikten sonra alma ihtimalimiz de olmayacak. Bizim bu dönemde elimizde ne kadar stok olsa da alabildiğimiz bağışçıların hepsinden toplamamız lazım. Çünkü 2'inci 3'üncü dalga olursa ne kadar ihtiyaç olacağını kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla biz mümkün olduğunca hiçbir şekilde rehavete kapılmadan vermesi uygun olan bağışçıların hepsinden immün plazma toplamaya devam edeceğiz."