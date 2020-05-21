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’da vakaların sayısı 300 bini aştı

Rusya’da vakaların sayısı 300 bini aştı
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705'e ulaştı. Ülkede ölü sayısı ise 135 artarak 2 bin 972'ye, iyileşen sayısı 9 bin 262 artarak 85 bin 392'ye çıktı. Öte yandan Rusya'nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendi sağlığını riske attığı için hemşireye uyarı cezası verildi. Hemşire ise sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

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