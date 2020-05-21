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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

21.05.2020, 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,19:30

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu; 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

"MASKE + 1, METRE MESAFE"

Sağlık Bakanı Koca, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

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