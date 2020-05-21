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Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için tarih belli oldu mu? Spor salonlarında hangi önlemler alınacak?

Normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Vakaların kontrol altına alınması ve ölüm sayılarının gittikçe azalmasıyla birlikte, bazı iş yerleri de faaliyete geçti. Ancak henüz faaliyete geçmemiş birçok iş yeri de var. Bunlardan birisi de spor salonları. Herkes spor salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için tarih belli oldu mu? Spor salonlarında hangi önlemler alınacak? İşte detaylar...

Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için tarih belli oldu mu? Spor salonlarında hangi önlemler alınacak?

21.05.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,15:18

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, hızla tüm dünyaya yayıldı. Bu salgın Türkiye'de de mart ayında görüldü. O günden itibaren başarılı bir süreç izleyen Türkiye, vaka sayılarını kontrol altına almayı başardı. Bu kapsamda da normalleşme takvimi açıklandı ve uygulanmaya başlandı. AVM, berber ve kuaförler kısa bir süre önce faaliyete başladı. Okullar tamamen kapatılırken, kreşler içinde haziran ayı işaret edildi. Peki spor salonları ne zaman açılacak? Herkes bu soruyu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Spor salonları için tarih belli oldu mu? Spor salonlarında hangi önlemler alınacak? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek:

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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