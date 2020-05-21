Türkiye’den Moldova’ya tıbbi malzeme jesti

Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik eli dünyanın dörtbir yanına ulaşıyor. Filistin'de hastane yapma kararı alan Türkiye, Moldova'ya da korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi malzeme gönderdi. Filistin ve Moldova ile yapılan anlaşmalar dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'da 17 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaya göre Türkiye, 30 bin N95 maske, 10 bin tulum, 5 bin koruyucu gözlük, 10 bin çift eldiven, 10 bin galoş ve 1 ton el dezenfektanını dostluk ve iyi niyet jesti olarak Moldova tarafına hibe etti.



FİLİSTİN'E DOSTLUK HASTANESİ

Filistin'de yaşayanlara hizmet vermek üzere, Gazze'de 180 yatak kapasiteli Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi açılacak. 3 yıl süreyle taraflarca müştereken işletilecek hastane Filistin'e devredilecek.