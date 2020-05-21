Türkiye’ye ilk vaka ABD’den gelmiş

Korona virüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen Türk bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı. 30'dan fazla virüs genomundan yapılan çalışmaya göre, İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı. Genom sekansları baz alındığında ise Türkiye'deki ilk korona virüs vakasının ABD, ikinci Avusturalya ve üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.