Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı villanın halen ticarethane konumunda ve yapı kayıt belgesinin hükümsüz olduğunu söyleyen Gündoğ, "Buranın konut olabilmesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyelerinin imar planı değişikliği yapması gerekiyor. Özdil 1 milyon 250 bin dolara aldığı 2 dükkanı yasalara aykırı şekilde birleştirdi. Şimdiki değeri ortalama 3 milyon dolar, yani 21 milyon lira olan yapı, konut olarak kullanılamaz" dedi.
“Villacılara CHP’li belediyeler göz yumdu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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