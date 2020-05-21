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Haberler Gündem “Villacılara CHP’li belediyeler göz yumdu”

“Villacılara ’li belediyeler göz yumdu”

Bodrumlu gayrimenkul danışmanı ve yeminli bilirkişi Mustafa Gündoğ, ve 'ın tartışmalı villaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Villacılara CHP’li belediyeler göz yumdu”
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı villanın halen ticarethane konumunda ve yapı kayıt belgesinin hükümsüz olduğunu söyleyen Gündoğ, "Buranın konut olabilmesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyelerinin imar planı değişikliği yapması gerekiyor. Özdil 1 milyon 250 bin dolara aldığı 2 dükkanı yasalara aykırı şekilde birleştirdi. Şimdiki değeri ortalama 3 milyon dolar, yani 21 milyon lira olan yapı, konut olarak kullanılamaz" dedi.

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