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Haberler Gündem Wuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

'da yemek yasaklandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başlangıç yeri olan 'in kentinde, ticaretinin ardından bu hayvanları avlamak ve yemek de yasaklandı.

Wuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

21.05.2020, 11:40

Çin'in Hubei eyaletinde bağlı 11 milyon nüfuslu Wuhan kentindeki yerel yönetim, tüm vahşi hayvanların yenmesinin resmi olarak yasaklandığını duyurdu.

Wuhan yönetimi ayrıca tüm vahşi hayvanların üremesi üzerinde sıkı yeni kontroller başlattı ve hiçbirinin yiyecek olarak yetiştirilemeyeceğini duyurdu.

Salgının Aralık ayında ortaya çıkmasından sonra Çin, Ocak ayında tüm vahşi hayvan ticaretini durdurmuştu.

Ancak vahşi hayvan etlerinin Çin ve başka ülke pazarlarında hala satılmaya devam ettiği haberleri de geliyor.

COVID-19'a neden olan koronavirüsün, dünyaya yayılmadan önce yarasalardan insanlara, muhtemelen başka bir tür aracılığıyla geçtiğine inanılıyor.

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