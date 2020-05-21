Yurt dışından gelenlere evde karantina dönemi

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına uygulanan karantinayla ilgili yeni karar aldı. Artık Türkiye'ye gelenler, öğrenci yurtlarında karantinaya alınmayacak. Havaalanında yapılan muayene sırasında korona virüsü semptomları yönünden şüpheli görülenler izolasyon alanına alınacak ve belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Semptom göstermeyenler ise form imzaladıktan sonra kendi imkanlarıyla evlerine gidip 14 gün izole olacaklar ve bu sürede aile hekimleri tarafından izlenecekler. Halen yurtlarda kalanların ise 23 Mayıs'a kadar çıkışları yapılacak.