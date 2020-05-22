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Haberler Gündem “2021’in başına kadar maske takacağız”

“2021’in başına kadar maske takacağız”

“2021’in başına kadar maske takacağız”
Giriş Tarihi: 22.5.2020

11 Mayıs'ta açılan AVM'lerin önünde oluşan kuyruklar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ek tedbirleri gündeme getirdi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdelerinin çalıştırılmasını yasakladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de, klima ve havalandırmalarla ilgili uyarıda bulundu. Yamanel, "Hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar hastalığı bulaştırabilir. Klimalar da, AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir" dedi. Yamanel, maske takma tedbirinin ne zamana kadar süreceğine ilişkin ise, "Bizim bunu aşı bulunana kadar, global bir bağışıklık tespit edilene kadar ya da etkin bir ilaç bulunana kadar devam ettirmemiz gerekiyor. En iyi ihtimal 2021'in başına kadar maske takacağız" ifadelerini kullandı.

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