65 yaş üstü memleket iznine rekor başvuru

İçişleri Bakanlığı'nca, 109 bin 116 kişiye seyahat izni verildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı 109 bin 116" denildi. Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Korono virüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni almak için kaymakamlıklara akın etti.