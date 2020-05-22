AK Parti'den 'koronavirüs' anketi! Hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı





Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 olurken bakanın performansını iyi bulanların oranı yüzde 90, sağlık sistemine güven yüzde 75, ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, 'Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir. Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin fazla olması bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir' diye konuştu.





AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre vatandaşların yüzde 90'ı koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bütün kısıtlamalara destek verirken vatandaşların bayramdaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına desteği ise yüzde 80 oldu. Vatandaşların Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı rakamlara güvenirliği yüzde 75 olurken bakanın performansını iyi bulanların oranı yüzde 90, sağlık sistemine güven yüzde 75, ekonomide alınan önlemlere güven ise yüzde 83 oldu.

SABAH