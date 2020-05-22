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Bakan Selçuk'tan kamu işçilerine müjde! Bugün hesaba yatıyor

Aile, Çalışma ve , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan kamu işçilerine müjde! Bugün hesaba yatıyor

22.05.2020, 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,10:33

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirterek, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı.

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ise bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiğini belirtti.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

AA

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