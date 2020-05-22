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Bakan Varank'tan OSB'lerde koronavirüs testi açıklaması

Sanayi ve , ", Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikâyeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. ve 'da testler devam ediyor." dedi.

Bakan Varank'tan OSB'lerde koronavirüs testi açıklaması

22.05.2020, 11:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katıldı.

"ŞİKAYETİ OLSUN OLMASIN HERKESE YAPILIYOR"

Burada konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bir diğer önemli adımımız, Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikayeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi..
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