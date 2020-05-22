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Bakan Varank'tan OSB'lerde koronavirüs testi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize Sanayi Bölgelerinde, Covid-19 testlerini başlatmak oldu. Bu testler rastgele, yani hastalık şikâyeti olsun olmasın bu bölgelerde çalışan herkese yapılıyor. Kocaeli ve Ankara'da testler devam ediyor." dedi.