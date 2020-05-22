Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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