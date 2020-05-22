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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Başkan , koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

22.05.2020, 18:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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