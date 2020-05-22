Destek tedavisi gören hasta sayısı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatte yapılan test 33 bin 633 olurken, yeni vaka sayısı 961 oldu. Dün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 249'a yükseldi, bin 3 kişi iyileşti. Bakan Koca, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.



SEYAHATLERDE HES kodu dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine, kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellenerek "HES" kodu eklendi. Şehirler arası seyahatlerde, işyerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak HES kodu uygulaması ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeyde sağlanacak. Bu öncelikle seyahatlerde kullanılacak ve tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alınacak.