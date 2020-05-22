İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.
Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
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