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Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi

, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi

, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Ramazan Bayramı trafik tedbirleri genelgesi gönderdi

22.05.2020, 14:41

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, bayram süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 22-27 Mayıs'ta jandarma ve emniyetten toplam 111 bin 384 personel görev yapacak.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

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