Prof. Okyay’dan bölgesel risk yönetimi önerisi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, vatandaşların önümüzdeki 15 günlük dönemdeki tavrının salgının gidişatını belirleyeceğini söyledi. Okyay, "Bölgesel risk yönetimi yapabilir, vatandaşların katılımı sürer ve filyasyonu da etkin yapabilirsek olgu sayılarımız düşer. Sıcaklık ya da virüste mutasyonla korona virüsün şiddetinin değiştiğini söylemek için henüz elimizde yeterli kanıt yok. Salgın bu dönemde sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyularak yenilecek" dedi.